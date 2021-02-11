Монреаль, Канада, , 08:19 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Торонто» шайбы забросили защитники Трэвис Дермотт и Джастин Холл, а также российский нападающий Илья Михеев и форвард Зак Хайман.

У «Монреаля» отличились форварды Джош Андерсон и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 23 очка. «Монреаль» идёт на втором месте с 18 очками.

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