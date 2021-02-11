Нью-Йорк, США, , 08:14 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршан. У «Рейнджерс» отличились форварды Жюльен Готье и Кевин Руни.

В настоящее время «Бостон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 20 очков. «Рейнджерс» идёт на шестом месте с 11 очками.

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