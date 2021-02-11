Токио, , 07:59 — REGNUM Оргкомитет Олимпиады в Токио после скандальной отставки Ёсиро Мори возглавит мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути. Об этом 11 февраля сообщает телеканал TBS.

Бывшему футболисту Кавабути 84 года. В настоящее время он является советником в Японской футбольной ассоциации.

Решение об отставке Мори и назначении нового главы может быть принято на заседании исполнительного совета оргкомитета Олимпиады в Токио, намеченном на 12 февраля.

Напомним, крупный скандал разгорелся в Японии после «сексистского» высказывания Мори о снижении продуктивности заседаний из-за участия в них женщин. По его словам, рост количества женщин в спортивных федерациях и комитетах приводит к тому, что их заседания требуют гораздо больше времени из-за желания женщин обязательно высказаться и говорить дольше.

Инцидент произошёл на заседании оргкомитета, обсуждавшего введении в устав требования об увеличении до 40% числа женщин в его составе. 4 февраля Мори публично извинился, но это уже не остановило разгоревшийся скандал.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори уйдёт в отставку из-за скандала, который вызвали в Японии его «сексистские» высказывания на заседании оргкомитета.

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