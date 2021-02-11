Токио, , 07:21 — REGNUM Председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори уйдёт в отставку из-за скандала, который вызвали в Японии его «сексистские» высказывания на заседании оргкомитета. Об этом со ссылкой на телеканал Fuji News Network сообщает агентство Reuters.

Крупный скандал разгорелся в Японии после того, как Мори скептически высказался о продуктивности заседаний из-за участия в них женщин. По его словам, рост количества женщин в спортивных федерациях и комитетах приводит к тому, что их заседания стали занимать гораздо больше времени — женщины обязательно хотят высказаться и дольше выступают.

Инцидент произошёл на заседании оргкомитета при обсуждении введения в устав требования об увеличении числа женщин в его составе до 40%. 4 февраля Мори уже принёс за эти высказывания публичные извинения, но это не остановило разгоревшийся скандал и требований к Мори уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Токио Юрико Коикэ намерена бойкотировать очередной телефонный разговор с участием руководства МОК и правительства Японии из-за «сексистских» высказываний председателя оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори.

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