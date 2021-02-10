Суонси, Великобритания, , 22:47 — REGNUM «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Суонси» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Либерти» и завершилась со счетом 3:1.

Благодаря голам Уокера, Стерлинга и Жезуса, «Ман Сити» одержал 15-ю победу подряд, что стало новым рекордом для клубов высшего британского дивизиона.

За эти 15 матчей «горожане» отличились 40 голами и пропустили лишь пять мячей в свои ворота.

13 февраля «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках Английской премьер-лиги.