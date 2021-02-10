Суонси, Великобритания, , 22:37 — REGNUM Уэльский «Суонси» принял на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Либерти» и завершилась победой «горожан» с уверенным счетом 3:1.

В составе «Манчестер Сити» отличились Кайл Уокер, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Единственный мяч хозяев на свой счет записал 20-летний форвард Морган Уиттакер, это его первый гол в составе «Суонси».

Таким образом, «Ман Сити» получил путевку в четвертьфинал Кубка Англии.