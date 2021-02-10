Казань, , 21:52 — REGNUM Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился своим мнением касательно выступления казанской команды в рамках чемпионата России.

«Мы посчитали, если бы не было тех ошибок, когда сами себе привезли голы и проиграли, вполне могли бы оказаться на первом месте. Но тут определенное везение нужно.

В 2008 году мы сильно стартанули: 7 или 8 матчей выиграли, и только потом пошли ничьи. А здесь, наверное, немножко фарта не хватило. Тогда у нас был все-таки сплав опыта и молодости, а сейчас по большей мере молодые игроки. Отсюда нестабильность.

Девятое место в таблице, может быть, и расстраивает, но мы понимали, что будут и всплески, и падения, потому что команда молодая, не может стабильно пройти весь чемпионат. Предполагали, что можем оказаться как в середине таблицы, так и в первой тройке», — приводит слова генерального менеджера «Рубина» портал «Чемпионат».

По результатам 19 туров чемпионата России «Рубин» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.