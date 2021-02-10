Милан, Италия, , 21:46 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» смирились с тем, что не сможет осуществить трансфер нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Согласно данным портала Eurosport, в ближайшее время аргентинец подпишет новое соглашение с итальянским клубом из-за чего «горожане» потеряют шансы на переход форварда. Лаутаро, вероятно, будет зарабатывать в два раза больше по новому контракту с «Интером».

Ожидается, что «Манчестер Сити» переместит свой акцент на форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Также «горожане» не расстаются с возможностью подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси, у которого летом истекает контракт с каталонским клубом.

В текущем сезоне Лаутаро отличился 14 (10+4) результативными действиями по системе «гол+пас» в 21 матче чемпионата Италии.