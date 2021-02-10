Киев, , 21:34 — REGNUM Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре вошел в тренерский штаб донецкого «Олимпика», заняв в нем должность ассистента главного тренера команды.

«Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» — это не «Металлург», но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.

Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно на Украине, но я был тверд в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления учиться, где тебя примут как друга. Я рад, что тренер «Олимпика» пошел навстречу и позволил мне присоединиться к его команде.

Сейчас я полон энтузиазма к работе и мотивирован учиться, чтобы вырасти в хорошего тренера», — приводит слова игуарийца официальный портал донецкого клуба.