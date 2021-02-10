Мюнхен, Германия, , 20:54 — REGNUM Дайо Упамекано может покинуть «Лейпциг» летом.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» согласилась выплатить сумму отступных, прописанных в контракте защитника «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано. Француз является приоритетной целью «баварцев» в ближайшее трансферное окно.

Также известно об интересе к 22-летнему игроку со стороны «Челси», «Ливерпуля» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Упамекано провел 19 матчей в чемпионате Германии и отличился одним забитым голом.