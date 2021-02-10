Анкара, , 19:33 — REGNUM Футболисты «Урала» (Екатеринбург) обыграли «Зету» (Черногория) в контрольном матче на сборе в Турции. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Погребняк Екатерина Лаут

https://twitter.com/FCURAL/status/1359529269186224128

Встреча завершилась в пользу «Урала» — 3:1.

Голы у победителей забили Павел Погребняк (22 мин.), Алексей Евсеев (69 мин.), Рафал Августиняк (90 мин. — с пенальти). При этом футболисты «Урала» пропустили мяч на 17 мин.

11 февраля «Урал» проведет товарищеский матч с «Акроном» (Тольятти).