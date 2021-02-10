Париж, , 19:25 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Греноблем» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Встреча на стадионе «Стад де Альп» завершилась — 1:0. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч в игре забил Стеван Йоветич — нападающий «Монако» .

Полузащитник «Монако» Александр Головин (РФ) вышел на поле на 75 мин. матча.

Итак, «Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции.

Ранее хет-трик Головина помог «Монако» обыграть «Ним» в Лиге 1. Встреча в Ниме завершилась победой гостей — 4:3.

У «Монако» 3 мяча — на счету Головина, автором ещё одного гола стал Кевин Фолланд.