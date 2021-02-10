Тамбов, , 18:07 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» не готов платить новичкам больше 50 тыс. рублей. Об этом 10 февраля сообщил РИА Новости спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Ребята на просмотре — это игроки из клубов ФНЛ и ПФЛ. Мы посмотрим все варианты. У нас есть какая-то минимальная ставка… 50 тыс. рублей. Если футболисты будут готовы играть за эти деньги, то будем подписывать контракты. Мы такие условия всем озвучили… Все деньги, которые будут приходить в клуб, будут уходить на погашение долгов», — отметил Худяков.

Ранее пресс-служба «Тамбова» сообщила о начале сбора команды в Крымске. В расположение клуба приехали 12 футболистов основного состава, также на просмотре находится большая группа игроков.

Долги клууба на 22 января составляли 130 млн рублей.