Красноярск, , 17:55 — REGNUM Баскетболисты клуба ЦСКА (Москва) обыграли на выезде «Енисей» (Красноярск) в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась — 91:80 (22:22, 22:11, 22:22, 25:25). Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У ЦСКА 21 очко набрал Джоэль Боломбой, 20 очков — у Дэррана Хиллиарда. У хозяев 20 очков заработал Лейтон Хэммондс.

Армейцы прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, но остались на III строчке турнирной таблицы.

А «Енисей» потерпел первое поражение за 3 последних встречи, красноярцы — на 11 месте.