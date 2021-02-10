Тамбов, , 16:01 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба клуба.

Команда ведёт подготовку на сборе в Краснодарском крае, где сыграет несколько контрольных встреч.

В расположение клуба прибыли 12 футболистов. Это вратари Сергей Рыжиков, Никита Чагров и Виталий Сычёв, защитники Виталий Шахов, Никита Чичерин и Зураб Гигашвили, хавбеки Владимир Кабахидзе, Павел Карасёв, Николас Лоуренс Анвон и Антон Килин, а также форварды Артём Архипов и Дмитрий Меренчуков.

Кроме того, в учебно-тренировочном сборе принимает участие группа футболистов, которые находятся на просмотре.

На 21 февраля у «Тамбова» запланирован матч Кубка России с «Локомотивом».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что в команде осталось девять игроков. Клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы, а многие игроки ушли из-за долгов по зарплате.

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