Мадрид, , 15:45 — REGNUM Матч мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в Бухаресте (Румыния). Об этом 10 февраля сообщается на сайте мадридского клуба.

Отмечается, что матч, который запланирован на 23 февраля, перенесён из Мадрида в Бухарест в связи с тем, что Великобритания ввела ограничения на поездки в Испанию из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится в Будапеште (Венгрия) из-за запрета правительства запретило Германии.

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