Москва, , 14:59 — REGNUM На чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку будет использоваться музыка Петра Ильича Чайковского. Об этом 10 февраля сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

По словам Барышевой, на церемониях награждения в случае побед российских спортсменов будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.

«Первый концерт Чайковского, вступление — этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU)», — цитирует Барышеву ТАСС.

Она добавила, что от ISU уже получен ответ, музыка согласована. Таким образом, она будет использоваться при награждении российских спортсменов в случае их победы.

Напомним, мировое первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях состоится 11−14 февраля в Херенвене (Нидерланды). Чемпионат мира по шорт-треку пройдёт 5−7 марта в Дордрехте (Нидерланды).