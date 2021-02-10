Мадрид, , 14:10 — REGNUM Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отказывается продлевать контракт с клубом. Об этом 10 февраля сообщает Cope.

Отмечается, что Рамос отклонил предложение «Реала» сроком на два года, которое предполагало сокращение зарплаты на 10% из-за кризиса, связанного с пандемией.

По информации источника, «Реал» больше не планирует предлагать Рамосу продление контракта, а сам игрок уже попрощался с клубом.

Ранее сообщалось, что Рамос перенёс операцию на левом колене, из-за чего пропустит шесть-семь недель.

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