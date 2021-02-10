Поклюка, Словения, , 14:06 — REGNUM Сборной России по биатлону разрешили не заклеивать государственные символы страны на своих автомобилях, которые команда использует во время чемпионата мира. Об этом 10 февраля сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Доводить дело до абсурда никто не хочет, поэтому команде разрешено оставить наклейки на автомобилях», — цитирует ТАСС сообщение IBU.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российским биатлонистам и членам команды рекомендовали не публиковать в соцсетях изображение символов страны во время чемпионата мира.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят на чемпионате мира как команда Союза биатлонистов России (СБР).

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