Белгород, 10 февраля 2021, 14:15 — REGNUM Завешено строительство нового многофункционального комплекса на 10 тысяч зрителей в Белгороде. Он получил название «Белгород Арена».

По словам заместителя губернатора Белгородской области по строительству и транспорту Евгения Глаголева, объект уже введён в эксплуатацию, специалисты ведут пуско-наладочные работы и комплектацию последнего оборудования. Имя спорткомплексу выбирали через голосование в интернете.

«Название — «Белгород Арена». Уже заказана вывеска. Мы провели конкурс, и именно этот вариант победил, самое логичное название. Но мы ещё изучали названия подобных сооружений и интересовались у специалистов, которые занимаются эксплуатацией таких объектов. Они считают, что если такая арена одна в городе, то она должна называться его именем. Как, например, «Ростов Арена», «Краснодар Арена», «Казань Арена». «Белгород Арена» самое логичное название», — рассказал Евгений Глаголев изданию Go31.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие арены и первые соревнования пройдут в мае 2021 года.

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