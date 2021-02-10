Белгород, 10 февраля 2021, 14:15 — REGNUM Завешено строительство нового многофункционального комплекса на 10 тысяч зрителей в Белгороде. Он получил название «Белгород Арена».
По словам заместителя губернатора Белгородской области по строительству и транспорту Евгения Глаголева, объект уже введён в эксплуатацию, специалисты ведут пуско-наладочные работы и комплектацию последнего оборудования. Имя спорткомплексу выбирали через голосование в интернете.
Как сообщало ИА REGNUM, открытие арены и первые соревнования пройдут в мае 2021 года.
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