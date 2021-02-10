Поклюка, Словения, 10 февраля 2021, 12:46 — REGNUM На чемпионате мира по биатлону выявлены три случая заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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Положительные тесты на коронавирус зарегистрированы у одного представителя сборной Австрии, а также двух сотрудников СМИ.
Отмечается, что дополнительные тесты сдали 770 человек. Среди спортсменов заражений не выявлено.
Напомним, чемпионат по биатлону пройдёт 10−21 февраля в Поклюке (Словения).
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