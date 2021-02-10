Ньон, Швейцария, , 12:38 — REGNUM Все 55 ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласились с новым форматом проведения Лиги чемпионов,. Об этом 10 февраля сообщает Sky Sports.

Отмечается, что обсуждение реформы турнира проходило в ходе двухчасовой онлайн-конференции под председательством президента УЕФА Александера Чеферина. Окончательное решение может быть принято в апреле.

Ранее сообщалось, что предпочтительный вариант УЕФА предполагает отказ систему, в которой 32 клуба будут играть с 10 различными соперниками, а все команды будут находиться в одной сводной таблице. При этом количество команд могут увеличить с 32 до 36.

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