Санрайз, США, 10 февраля 2021, 12:09 — REGNUM Российский вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба лиги.
Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам из 32, благодаря чему «Флорида» на своём льду обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1.
Второй звездой дня признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:1).
Третьей звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм. На его счету победный гол в матче с «Виннипег Джетс» (3:2).
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