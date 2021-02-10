Санрайз, США, , 12:09 — REGNUM Российский вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба лиги.

Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам из 32, благодаря чему «Флорида» на своём льду обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1.

Второй звездой дня признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:1).

Третьей звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм. На его счету победный гол в матче с «Виннипег Джетс» (3:2).

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