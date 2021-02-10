Санрайз, США, , 12:05 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде нападающий «Детройта» Филип Задина открыл счёт. «Флорида» смогла отыграться и вырвать победу благодаря голам форвардов Александра Веннберга и Патрика Хёрнквиста.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам из 32.

В настоящее время «Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 16 очков. «Детройт» идёт на восьмом месте с восемью очками.

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