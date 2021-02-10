Мельбурн, Австралия, , 11:33 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3 часа 36 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.

Джокович 25 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 22 эйса, восемь ошибок на подаче и 2 из 4 брейков.

В третьем круге турнира Джокович сыграет с победителем матча между американскими теннисистами Райлли Опелкой и Тейлором Фритцем.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак Джокович с победы начал Australian Open