Мельбурн, Австралия, , 11:13 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над соотечественницей Варварой Грачёвой во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между Айлой Томлянович (Австралия) и Симоной Халеп (Румыния).

Читайте ранее в этом сюжете: Кудерметова обыграла украинскую теннисистку на старте Australian Open