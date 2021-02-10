Москва, , 11:06 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Об этом он сказал 10 февраля на пресс-конференции.

По словам Нурмагомедова, ему станет легче, когда UFC объявит, кто будет сражаться за вакантный титул.

«Конечно, мне легче станет. Камень на плечах будто какой-то. Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский бой», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. В дальнейшем он трижды защищал титул в поединках с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гэтжи.