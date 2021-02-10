Чикаго, США, , 10:49 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде нападающий «Далласа» Роопе Хинц открыл счёт. «Чикаго» восстановил равновесие во втором периоде благодаря голу форварда Маттиаса Янмарка.

Победу «Чикаго» принесла шайба нападающего Пиуса Зутера в овертайме матча.

В настоящее время «Чикаго» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 16 очков. «Даллас» идёт на шестом месте с 13 очками.

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