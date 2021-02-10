Лос-Анджелес, США, , 10:10 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло провёл свой 1734-й матч в карьере и отдал результативную передачу. По количеству игр он обошел Яромира Ягра (1733). Больше матчей провели только Марк Мессье (1756) и Горди Хоу (1767).

В составе «Шаркс» шайбы забросили форварды Тимо Майер, Логан Кутюр и Эвандер Кейн. У «Лос-Анджелеса» отличились Анже Копитар и Дастин Браун, оформивший дубль.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сан-Хосе». Решающий бросок исполнил Логан Кутюр.

В настоящее время «Сан-Хосе» занимает седьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 11 очков. «Лос-Анджелес» идёт на восьмом месте с девятью очками.

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