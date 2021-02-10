Нашвилл, США, , 09:46 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Тампы» по дублю оформили нападающие Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф. Ещё по шайбе забросили форварды Ондржей Палат и Янни Гурд.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отдал три результативные передачи. Ещё один голевой пас на счету Александра Волкова.

В составе «Нэшвилла» отличился нападающий Рокко Гримальди.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 19 очков. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте с 10 очками.

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