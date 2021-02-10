Доха, , 09:24 — REGNUM Председатель Олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари посетил спортивный комплекс Aspire Academy в Катаре, сообщает Antara.

Во время своего визита в Катар Раджа Сапта Октохари признал, что его вдохновил закрытый многоцелевой спортивный комплекс Aspire Academy.

«Это не только тренировочная база, но и большая лаборатория спортивной науки. Я вернусь в Индонезию с этим опытом и вдохновлю нас на инновации в области спорта», — заявил Раджа Сапта Октохари.

По данным источника, комплекс Aspire Academy, основанный в 2004 году, может подготовить квалифицированных спортсменов для работы в национальной спортивной команде.

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