Мельбурн, Австралия, , 09:13 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов, шесть ошибок на подаче и 5 из 7 брейков.

В третьем круге турнира Соболенко сыграет с американской теннисисткой Энн Ли.

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