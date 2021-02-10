Мельбурн, Австралия, , 09:09 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Венгрии Тимей Бабош во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Потапова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Потапова сыграет с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

Потапова впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема. Ранее она доходила до второго круга на Australian Open (2019), Roland Garros (2019) и Уимблдоне (2019).

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