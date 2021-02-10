Мельбурн, Австралия, , 08:58 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Белоруссии Егором Герасимовым во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:0.

Карацев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 9 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Карацев сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

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