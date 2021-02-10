Лиссабон, , 08:50 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Жил Висенте» в матче 18-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 36-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Жил Висенте» Кайя Фудзимото. «Спортинг» вырвал победу в конце матча благодаря дублю защитника Себастьяна Коатеса, который забил на 83-й и 91-й минутах.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 48 очков. «Жил Висенте» идёт на 14-м месте с 16 очками.

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