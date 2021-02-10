Токио, , 07:06 — REGNUM Губернатор Токио Юрико Коикэ намерена бойкотировать очередной телефонный разговор с участием руководства МОК и правительства Японии из-за «сексистских» высказываний председателя оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори. Об этом 10 февраля Коикэ сообщила журналистам.

«Это не станет позитивным сигналом. Я не намерена участвовать», — заявила она.

По предварительным данным, беседа, в ходе которой будет продолжено обсуждение подготовки к предстоящим Играм, может состояться 17 февраля. В ней помимо Коикэ и Мори примут участие глава МОК Томас Бах и министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в ходе регулярной пресс-конференции в Токио отказался комментировать заявление Коикэ.

Напомним, крупный скандал разгорелся в Японии после высказывания Мори о том, что увеличение количества женщин в спортивных федерациях и комитетах приводит к тому, что их заседания стали занимать гораздо больше времени. По его мнению, женщины дольше выступают, считая необходимым что-то сказать. Инцидент произошёл на заседании, посвящённом введению в устав комитета требования об увеличении числа женщин в его составе до 40%.4 февраля Мори уже принёс за эти высказывания публичные извинения. Тем не менее в стране поднялась волна негодования, с призывом к Мори уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и глава национального олимпийского комитета Ясухиро Ямасита назвали не соответствующими духу олимпийского движения «сексистские» высказывания председателя оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори.

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