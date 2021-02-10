Токио, , 05:10 — REGNUM На Олимпийских играх в Токио, намеченных на лето 2021 года, спортсменам придётся сдавать тест на коронавирус SARS-CoV-2 каждый четвёртый день. Об этом говорится в опубликованном Международным олимпийским комитетом (МОК) 9 февраля перечне правил для спортсменов.

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ПЦР-тестирование планируется проводить в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Его периодичность будет зависеть от вида спорта и расписания состязаний. Результаты теста можно будет получать через специальное приложение для смартфона.

Обязательным для установки всеми прибывающими на Олимпиаду является и второе мобильное приложение, используемое в Японии для отслеживания контактов с инфицированными.

Как сообщало ИА REGNUM, член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что МОК сможет отменить летние Олимпийские игры в Токио, если ситуация с пандемией коронавируса будет сочтена им чрезмерно опасной.

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