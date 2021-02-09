Лондон, , 23:51 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился своим мнением касательно лидерства «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ.

«Гонка за титулом завершена. Игра окончена, «Ман Сити» останется на вершине до конца.

Они выглядят как команда из другой лиги, я не могу представить, что кто-то сможет их догнать. Их игра против"Ливерпуля» была невероятной.

Поначалу я думал, что в гонке за титулом участвуют два клуба: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Но «Ливерпуль» не может себе позволить отпускать «Сити» на 10 очков, и «горожане» сейчас находятся в лучшей форме», — приводит слова Реднаппа портал Manchester Evening News.