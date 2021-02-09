Питтсбург, США, , 20:46 — REGNUM Согласно информации журналиста Пьера Лебрюна, «Питтсбург» в ближайшее время может объявить имя нового генерального менеджера.

По данным источника, главным кандидатом на этот пост является Рон Хекстолл.

«Все признаки указывают на то, что сейчас Рон Хекстолл является главным претендентом на должность генерального менеджера «Питтсбурга».

Но «Пингвинз» продолжают вести переговоры с другими кандидатам. Следующие несколько дней станут решающими», — написал журналист в своем твиттере.

Напомним, что ранее эту должность занимал ушедший в отставку Джим Рутерфорд.