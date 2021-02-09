Анкара, , 18:44 — REGNUM Футбольный клуб «Эрзурумспор» (Турция) досрочно завершает аренду полузащитника Яу Аки из-за удаления в матче 24 тура против «Кайсериспора» (1:1). Об этом 9 февраля сообщает «Матч ТВ».

21-летний футболист получил желтую карточку, а несколько секунд спустя судья показал ему второе предупреждение за споры.

Турецкая команда приняла решение расторгнуть договор аренды.

«В нынешнем сезоне мы включили в состав команды Яу Ака, который был арендован у «Кайсериспора». … Он получил красную карточку на 35 мин. игры с «Кайсериспором», был исключен из состава на неопределенный срок из-за удаления, договор аренды будет расторгнут, — отмечается в заявлении «Эрзурумспора».

По окончании этого сезона «Эрзурумспор» обязан был выкупить игрока, но клуб отказался это делать.

Ака перешел в «Эрзурумспор» 1 февраля и провел за клуб 2 матча.