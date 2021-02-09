Москва, , 18:38 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что против России «ведется гибридная война». Так он отреагировал на новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) рекомендовал спортсменам РФ не выкладывать национальную символику в соцсетях во время чемпионата мира (ЧМ). Об этом 9 февраля сообщает Sport24.

«Ведется гибридная война против РФ, нечего стесняться этого слова. А на войне все способы хороши. Пусть тявкают… Надо быть выше этого и иметь свое достоинство», — отметил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, представителям сборной РФ по биатлону запретили публиковать в соцсетях изображения госсимволики во время ЧМ в Поклюке (Словения).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства спортсмены РФ выступят на первенстве в статусе команды Союза биатлонистов РФ, будет использоваться английская аббревиатура СБР — RBU.

Турнир пройдет 10−21 февраля в Поклюке.