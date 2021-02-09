Буэнос-Айрес, , 18:23 — REGNUM Аргентинская полиция в ходе расследования дела о смерти Диего Марадоны (аргентинский футболист, чемпион мира 1986 г., вице-чемпион мира 1990 г.) расширила круг подозреваемых в совершении преступной халатности. Об этом 9 февраля сообщает AP.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 г. в возрасте 60 лет. Полиция подозревает халатность со стороны врачей, лечивших футболиста.

Ранее правоохранительные органы были сосредоточены на психоневрологе Марадоны Леопольдо Луке и психиатре Агустин Косачов, новыми же фигурантами дела стали психолог Карлос Диас, медсотрудники Рикардо Омар Альмирон и Хизелла Ламадрид.