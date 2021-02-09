Милан, Италия, , 16:52 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Милан» (Италия) Златан Ибрагимович может остаться в команде — еще на сезон. Об этом 9 февраля пишет La Gazzetta Dello Sport.

39-летний спортсмен хочет оставаться лидером клуба, его цель — вернуть «Милан» в Лигу чемпионов (ЛЧ).

Футболист будет обсуждать с клубом продление контракта в конце сезона. По новому соглашению он вряд ли будет получать 7 млн евро, которые зарабатывает сейчас.

В этом сезоне Ибрагимович провел 17 матчей, забив 16 голов.

Действующий контракт с «Миланом» истекает по окончании сезона.