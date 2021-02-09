Лондон, , 16:31 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Лейпциг» Дайо Упамекано может покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно. Об этом 9 февраля сообщает Bild.

«Манчестер Юнайтед» потерял шансы на подписание защитника, футболист будет выбирать между «Ливерпулем», «Баварией», «Челси», отмечает «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что игрок покинет клуб летом, сумма отступных — 42 млн евро.

Действующий контракт Упамекано с «Лейпцигом» рассчитан до 2023 г.

В этом сезоне спортсмен принял участие в 26 матчах и забил 1 мяч.