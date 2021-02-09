Лондон, 9 февраля 2021, 16:28 — REGNUM Издание The Sun опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» в сезоне-2021.
Список пилотов:
1) Льюис Хэмилтон, «Мерседес» — 40 млн фунтов стерлингов,
2) Макс Ферстаппен, «Ред Булл» — 18,2 млн,
3) Шарль Леклер, «Феррари» — 10,19 млн,
4) Дэниел Риккьярдо, «Макларен» — 10,19 млн,
5) Карлос Сайнс, «Феррари» — 7,28 млн,
6) Себастьян Феттель, «Астон Мартин» — 7,28 млн,
7) Фернандо Алонсо, «Альпин» — 6,55 млн,
8) Вальттери Боттас, «Мерседес» — 5,82 млн,
9) Серхио Перес, «Ред Булл» — 4,37 млн,
10) Кими Райкконен, «Альфа Ромео» — 3,64 млн.
Команды «Формулы-1» предварительно согласились на введение с сезона-2023 потолка зарплат для пилотов в размере 22 млн фунтов стерлингов, что должно сказаться на «Мерседесе» и «Феррари».
Новый сезон «Формулы-1» стартует в Бахрейне 26−28 марта.