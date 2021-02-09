Москва, , 16:22 — REGNUM Представителям сборной России по биатлону запретили публиковать в соцсетях изображения госсимволики во время чемпионата мира (ЧМ) в словенской Поклюке. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) отметили, что за нарушение запрета членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

Из-за санкций WADA российские спортсмены выступят на первенстве в статусе команды Союза биатлонистов РФ, а для ее обозначения будет использоваться английская аббревиатура СБР — RBU (Russian Biathlon Union).

ЧМ по биатлону пройдет в Поклюке 10−21 февраля.