Москва, , 16:18 — REGNUM Зарплата нападающего сборной Венесуэлы футболиста Саломона Рондона в ЦСКА (Москва) составит 1,8 млн евро в год. Об этом 9 февраля сообщает Metaratings.

Спортмен в ближайшее время пройдёт медобследование и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков российского клуба.

Ранее он играл за «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

В прошлом сезоне чемпионата Китая принял участие в 16 матчах за клуб «Далянь Ифан» и забил 9 мячей.

Ранее Рондон подтвердил своё возвращение в РФ.

«Возвращение в Россию? Скорее да, чем нет», — передает слова Рондона журналистка Мари Ферро в Twitter.