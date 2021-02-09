Лос-Анджелес, США, , 14:21 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 119:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 29 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 12 результативных передач.

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