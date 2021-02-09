Москва, , 14:01 — REGNUM Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проходить на регулярной основе. Об этом 9 февраля заявила глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

«Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причем достаточно разнообразно», — цитирует Черносвитову ТАСС.

Она отметила, что в дальнейшем некоторые важные детали будут доработаны. Будут совершенствоваться все аспекты регламента, организации и показа этого события.

Турнир прошел в Москве 5−7 февраля и стал первым, который проводился в таком формате. 5 февраля прошёл прыжковый фестиваль, а 6 и 7 февраля две команды соревновались в короткой и произвольной программах.

За победу боролись команды «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Евгения Медведева). Турнир выиграла команда Загитовой, набравшая 2634,95 балла против 2606,21 балла у соперников.