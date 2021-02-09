Мельбурн, Австралия, , 13:46 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Белоруссии Ильёй Ивашко в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

Сафиуллин 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, пять ошибок на подаче и три брейка.

Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.

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